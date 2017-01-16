→ Члены элитного футбольного дивизиона готовятся к предстоящему чемпионату Узбекистана

Члены элитного футбольного дивизиона готовятся к предстоящему чемпионату УзбекистанаЧемпионат страны по футболу стартует в начале марта текущего года. Часть команд в эти дни проводит свои учебно – тренировочные сборы за границей.
Футболисты «Алмалыка», которые в эти дни проводят свои учебно – тренировочные сборы в турецкой Анталии, накануне провели свой очередной контрольный матч, на этот раз против клуба из Казахстана «Акжаийк».
На протяжении всего противостояния более убедительно выглядели представители Ташкентской области. Закономерным был и окончательный счёт – 3:0 в пользу алмалыкчан.
В составе нашей дружины голами отметились Забихилло Уринбоев, Алибобо Рахматуллаев и Дильшод Джураев.
Там же в Анталии свой очередной подготовительный период проводят и футболисты каршинского «Насафа». Подопечные Рузикула Бердыева активно укрепляют общефизическое состояние и нарабатывают игровую практику. Сегодня «Насаф» проведёт ещё один товарищеский матч, на этот раз против украинского клуба «Карпаты».
Тем временем футболисты «Пахтакора» продолжают свои учебно-тренировочные сборы в Объеденных арабских эмиратах. Напомним, что в эту страну ташкентский клуб прибыл несколько дней назад в составе 26-и человек. Сегодня пахтакоровцы проведут свою стартовую контрольную встречу в рамках этих сборов.
Спаринг-партнёром узбекского коллектива будет китайский «Чан Чун Ятай». Надо сказать, что некоторые из членов элитного дивизиона проводят очередной этап подготовки в пределах Узбекистана. Так, например ферганский «Нефтчи» на протяжении последних нескольких дней тренируется в Ташкенте.
Совсем недавно к тренировочному процессу ферганцев присоединился экс-игрок «Насафа» Хамза Каримов.
Отметим, что сегодня футболисты «Нефтчи проведут контрольный поединок против бекабадского «Металлурга».
Санобар Мамадиева.