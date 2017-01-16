→ Денис Истомин одержал победу над хорватом Иваном Додигом в рамках первого круга Australian OPEN

Денис Истомин одержал победу над хорватом Иваном Додигом в рамках первого круга Australian OPENВ австралийском Мельбурне в эти дни проходит один из самых престижных турниров по теннису – открытый чемпионат Австралии, который входит в серию большого шлема.
В этих важнейших стартах принимает участие и первая ракетка Узбекистана – 30-летний Денис Истомин, занимающий 117 позицию в мировой табели о рангах.
Накануне в рамках первого круга состязаний Денис нанёс поражение хорватскому спортсмену 32-летнему Ивану Додигу со счетом 6:1, 6:4, 3:6 и 7:5. Соперники провели на корте 2 часа 34 минуты. Денис за этот период времени два раза ошибался на подаче, смог реализовать 6 брейк-пойнтов и сделал 14 эйсов.
Иван Додиг реализовал семь эйсов, и допустил аж 11 двойных ошибок. Теперь наш соотечественник лидирует в личных встречах 3:2.
Отметим, что первая ракетка Узбекистана еще в декабре прошлого года выиграл wild card в основную сетку Открытого чемпионата Австралии. Завтра в борьбе за выход в очередной раунд Открытого чемпионата Австралии Денис Истомин выйдет на корт против серба Новака Джоковича, который, в свою очередь, в стартовом круге соревнований смог обыграть испанца Фернандо Вердаско.
Санобар Мамадиева.