Руслан Нурудинов номинирован на звание лучшего тяжелоатлета 2016 года
Международная федерация тяжелой атлетики проводит среди посетителей своего сайта опрос. Болельщикам предстоит назвать имя лучшего тяжелоатлета ушедшего года. Голосование идёт в двух категориях: среди женщин и мужчин.
В списке претендентов - Олимпийский чемпион 2016 года Руслан Нурудинов. Узбекский тяжелоатлет, выступающий в весовой категории до 105 кг, также носит титулы чемпиона мира 2013 года и двукратного чемпиона Азии.
Его соперники - Киануш Ростами (Иран), Лаша Талахадзе (Грузия), Оскар Альберто Фигероа Москера (Колумбия), Кингкьян Лонг (Китай) и Нижат Рахимов (Казахстан).
Проголосовать за лучшего тяжелоатлета можно до 31 января на сайте федерации.
Анна Ним.