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Руслан Нурудинов номинирован на звание лучшего тяжелоатлета 2016 года

Руслан Нурудинов номинирован на звание лучшего тяжелоатлета 2016 года

Международная федерация тяжелой атлетики проводит среди посетителей своего сайта опрос. Болельщикам предстоит назвать имя лучшего тяжелоатлета ушедшего года. Голосование идёт в двух категориях: среди женщин и мужчин.

В списке претендентов - Олимпийский чемпион 2016 года Руслан Нурудинов. Узбекский тяжелоатлет, выступающий в весовой категории до 105 кг, также носит титулы чемпиона мира 2013 года и двукратного чемпиона Азии.

Его соперники - Киануш Ростами (Иран), Лаша Талахадзе (Грузия), Оскар Альберто Фигероа Москера (Колумбия), Кингкьян Лонг (Китай) и Нижат Рахимов (Казахстан).

Проголосовать за лучшего тяжелоатлета можно до 31 января на сайте федерации.

Анна Ним.
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Анна Ним
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