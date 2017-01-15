Денис Истомин участвует в первом круге Australian Open
Матчи квалификационного турнира Открытого чемпионата Австралии по теннису подошли к концу. Стали известны имена участников, попавших в основную сетку соревнований.
Первая ракетка Узбекистана Денис Истомин получил от организаторов турнира wild card. В первом круге он проведёт матч с Иваном Додигом из Хорватии.
На втором круге выигравшему в этой встрече спортсмену предстоит встретиться с Новаком Джоковичем (Сербия) или с Фернандо Вердаско (Испания), сообщает sports.uz.
Анна Ним.