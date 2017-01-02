→ Сборная Узбекистана поднялась на одну строчку в рейтинге ФИФА

Сборная Узбекистана поднялась на одну строчку в рейтинге ФИФА12 января ФИФА (FIFA) опубликовала обновленный рейтинг национальных сборных команд по футболу за первый месяц 2017 года.
Общий рейтинг сборных команд мира возглавляет Аргентина (1634 очка). В тройку сильнейших команд планеты также входят Бразилия (1544) и Германия (1433).
Сборная Узбекистана набрав 568 очков поднялась на одну позицию по сравнению с прошлым месяцем и заняла 61-е место в январском рейтинге.
При этом футбольная сборная Узбекистана занимает шестое место среди команд АФК после Ирана (29-е место), Южной Кореи (37), Австралии (44), Японии (46), и Саудовской Аравии (48).
Среди сборных команд стран СНГ сборная Узбекистана третья после сборных Украины (30) и России (56).