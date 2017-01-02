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Столичный "Локомотив" приобрел двух футболистов из Кот-д'Ивуара

Столичный "Локомотив" приобрел двух футболистов из Кот-д'Ивуара

Футбольный клуб "Локомотив" подписал контракт с двумя легионерами из Кот-д'Ивуара. Об этом сообщили в пресс-службе ФК.

Защитник Мохамед Коне (1993 г.р.) и нападающий Гнохере Кризо (1997 г.р.) уже прошли медицинский осмотр, получили именную форму и даже провели несколько игр в составе команды. По данным пресс-службы ФК, легионеры показали отличную игру в товарищеском матче против ФК "Алмалык". Гнохере Кризо забил два гола в ворота противника, а Мохамед Коне уверенно вел оборону.

Отметим, ташкентский футбольный клуб "Локомотив" был основан в 2002 году. Собственником и главным спонсором клуба является государственная компания «Узбекистанские железные дороги». В 2016 году «Локомотив» стал чемпионом Высшей лиги Узбекистана, выиграл Кубок Узбекистана, и дошёл до 1/4 финала в Лиге чемпионов АФК. Является действующим чемпионом Узбекистана, трёхкратным вице-чемпионом Высшей лиги чемпионата Узбекистана, бронзовым призёром Высшей лиги, обладателем Кубка Узбекистана, обладателем и финалистом Суперкубка Узбекистана, чемпионом и вице-чемпионом Первой лиги чемпионата Узбекистана, финалистом Кубка ПФЛ Узбекистана.
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