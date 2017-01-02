Шарипова выиграла у Кудерметовой в квалификации Открытого чемпионата Австралии
За выход в финал отборочных соревнований Шарипова поспорит с представительницей Тайваня Чан Кайчэнь
Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.
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