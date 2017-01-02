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Шарипова выиграла у Кудерметовой в квалификации Открытого чемпионата Австралии

Шарипова выиграла у Кудерметовой в квалификации Открытого чемпионата Австралии
Россиянка Вероника Кудерметова не сумела пробиться во второй раунд квалификации Открытого чемпионата Австралии, проиграв нашей землячке Сабине Шариповой со счётом 4:6, 6:3, 3:6.

За выход в финал отборочных соревнований Шарипова поспорит с представительницей Тайваня Чан Кайчэнь
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