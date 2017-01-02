Названы соперницы Шариповой и Абдураимовой на Australian Open
В Мельбурне (Австралия) стартует первый в этом сезоне турнир "Большого шлема" - Australian Open в женском одиночном разряде. Результаты жеребьёвки квалификации уже обнародованы.
Нашу страну на Australian Open-2017 будут представлять две теннисистки: Сабина Шарипова и Нигина Абдураимова. Для того, чтобы выйти в основную сетку соревнований, им предстоит встретиться в первом раунде квалификации с соперницами из России и Китая. Шариповой предстоит игра с Вероникой Кудерметовой, а Абдураимовой - c Кай-Линь Чжан, сообщает sports.uz.
Анна Ним.