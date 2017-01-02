Сервер Джепаров переходит из "Локомотива" в "Эстегляль"
Сервер Джепаров, игрок ташкентского клуба "Локомотив" и сборной Узбекистана, собирается перейти в состав иранского футбольного клуба "Эстегляль".
Контракт между руководством клуба и 34-летним узбекистанским полузащитником может быть подписан ещё до конца сезона иранской профессиональной лиги. Это означает, что Джепаров присоединится к "Эстеглялю" уже в январе, во время футбольного трансферного "окна".
Сумма сделки - 800 тысяч евро, сообщает агентство Tasnim.
Сервер Джепаров дважды становился футболистом года в Узбекистане (2008, 2010), и столько же раз – футболистом года в Азии (2008, 2011).
Анна Ним.