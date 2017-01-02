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→ Сервер Джепаров переходит из "Локомотива" в "Эстегляль"
Сегодня, 18:50 0 105 Рейтинг0 Напечатать

Сервер Джепаров переходит из "Локомотива" в "Эстегляль"

Сервер Джепаров переходит из "Локомотива" в "Эстегляль"

Сервер Джепаров, игрок ташкентского клуба "Локомотив" и сборной Узбекистана, собирается перейти в состав иранского футбольного клуба "Эстегляль".

Контракт между руководством клуба и 34-летним узбекистанским полузащитником может быть подписан ещё до конца сезона иранской профессиональной лиги. Это означает, что Джепаров присоединится к "Эстеглялю" уже в январе, во время футбольного трансферного "окна".

Сумма сделки - 800 тысяч евро, сообщает агентство Tasnim.

Сервер Джепаров дважды становился футболистом года в Узбекистане (2008, 2010), и столько же раз – футболистом года в Азии (2008, 2011).

Анна Ним.
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Анна Ним
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