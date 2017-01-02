→ Узбекский шахматист успешно выступает на международном чемпионате в Австралии

Узбекский шахматист успешно выступает на международном чемпионате в АвстралииВ Австралийском Бризбене продолжается открытый чемпионат Зеленого Континента. В нем наряду с сильнейшими шахматистами из России, Беларуси Азербайджана принимают участие и представители нашей страны. Спор за лидерство ведут свыше 100 игроков этой интеллектуальной игры.
Отметим, что в своей возрастной группе наш соотечественник, пердставитель Ташкента Темур Куйбокаров лидирует по итогам пяти туров. Призовой фонд данных состязаний составляет 4000 австралийских долларов.
Санобар Мамадиева.