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Вчера, 20:01 0 227 Рейтинг0 Напечатать

Узбекский шахматист успешно выступает на международном чемпионате в Австралии

В Австралийском Бризбене продолжается открытый чемпионат Зеленого Континента. В нем наряду с сильнейшими шахматистами из России, Беларуси Азербайджана принимают участие и представители нашей страны. Спор за лидерство ведут свыше 100 игроков этой интеллектуальной игры.

Узбекский шахматист успешно выступает на международном чемпионате в Австралии

Отметим, что в своей возрастной группе наш соотечественник, пердставитель Ташкента Темур Куйбокаров лидирует по итогам пяти туров. Призовой фонд данных состязаний составляет 4000 австралийских долларов.

Санобар Мамадиева.
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Санобар Мамадиева
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