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→ Российский боец MMA нокаутировал соперника из Узбекистана во время приветствия (видео)
Вчера, 19:08 2 9015 Рейтинг2 Напечатать

Российский боец MMA нокаутировал соперника из Узбекистана во время приветствия (видео)

Российский боец MMA нокаутировал соперника из Узбекистана во время приветствия (видео)

Российский боец смешанного стиля (MMA) Ибрагим Халилов нокаутировал представителя Узбекистана Бахтияра Баротова в рамках турнира WBK 22 в китайском Ханчжоу. Видеозапись поединка разместил пользователь Caposa в Twitter.

В первом раунде соперники сошлись для традиционного касания перчаток — приветствия, предваряющего поединки по правилам MMA. Едва коснувшись левой рукой Баротова, Халилов нанес сопернику мощный удар с правой в голову. Бой продолжался три секунды.

Комментарии

Эдуард
Интересно каково было решение судей?

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ravshan shakirov
Некрасиво поступил! Не по спортивному!

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