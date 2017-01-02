Джурабек Каримов вышел на второй круг Bangkok Open
Для Джурабека Каримова, шестой ракетки Узбекистана, поединок первого круга квалификации турнира серии "Челленджер" в Бангкоке (Таиланд) окончился успешно. Узбекистанский теннисист обошёл таиландского спортсмена Танакорна Срирата со счётом 6/2, 6/0.
Встреча теннисистов длилась 45 минут. 18-летний узбекистанец, занимающий 762 место в мировом рейтинге, сделал два эйса и пять брейков, один раз ошибившись про подаче. 14-летний Танакорн Срират, пока не имеющий профессионального рейтинга, ни разу не подал навылет, сделав в общей сложности девять двойных ошибок.
Как сообщает sports.uz, во втором круге Bangkok Open Каримов встретится с другим узбекистанским теннисистом, Санжаром Файзиевым.
Анна Ним.