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→ Джурабек Каримов вышел на второй круг Bangkok Open
8-01-2017, 21:00 0 524 Рейтинг0 Напечатать

Джурабек Каримов вышел на второй круг Bangkok Open

Джурабек Каримов вышел на второй круг Bangkok Open

Для Джурабека Каримова, шестой ракетки Узбекистана, поединок первого круга квалификации турнира серии "Челленджер" в Бангкоке (Таиланд) окончился успешно. Узбекистанский теннисист обошёл таиландского спортсмена Танакорна Срирата со счётом 6/2, 6/0.

Встреча теннисистов длилась 45 минут. 18-летний узбекистанец, занимающий 762 место в мировом рейтинге, сделал два эйса и пять брейков, один раз ошибившись про подаче. 14-летний Танакорн Срират, пока не имеющий профессионального рейтинга, ни разу не подал навылет, сделав в общей сложности девять двойных ошибок.

Как сообщает sports.uz, во втором круге Bangkok Open Каримов встретится с другим узбекистанским теннисистом, Санжаром Файзиевым.

Анна Ним.
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