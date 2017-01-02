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8-01-2017, 19:23 0 481 Рейтинг0 Напечатать

Молодые узбекистанские боксёры победили именитых соперников

Молодые узбекистанские боксёры победили именитых соперников

Кудратилло Абдукахаров и Азизбек Абдугафаров, молодые боксёры из Узбекистана, успешно выступили на вечере профессионального бокса в Малайзии. Их соперниками были известные боксёры Ромео Жакосалема из Филиппин и Александр Баява из Индонезии. Оба боя закончились раньше положенного времени.

Для Кудратилло Абдукахарова выступление на малазийском ринге стало девятым по счёту. Бой с Ромео Жакосалема (18-13-1, КО 10) был рассчитан на восемь раундов. Однако уже в пятом раунде наш боксёр нокаутировал противника.
Молодые узбекистанские боксёры победили именитых соперников


Азизбек Абдугафаров, вышедший на профессиональный ринг в четвёртый раз, выступал на вечере против Александра Баявы. Индонезийский боксёр, одержавший 41 победу в 47 поединках, на этот раз был отправлен в нокаут на третьем раунде.

Впереди у узбекистанских боксёров новые бои, сообщает sports.uz. 10 февраля в Сингапуре Кудратилло Абдукахаров встретится с чемпионом мира по направлению международной организации бокса IBO, южноафриканцем Тсико Муловедзи (11-7-3, 6 КО). 25 марта его ожидает поединок с обладателем серебряного пояса WBC Чарлезом Манючи из Зимбабве (20-2-1, 12 КО).

Азизбек Абдугафаров 10 февраля встретится в Сингапуре с бывшим чемпионом мира Сиримонгколом Эамтуамом, на счету которого – 93 поединка и 91 победа.

Анна Ним.
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Анна Ним
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