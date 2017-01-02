Истомин не попал в четвертьфинал Bangkok Open
Кристиан Гарин обыграл Дениса Истомина во втором круге турнира серии "Челленджер", который проходит в Бангкоке (Таиланд). Встреча с чилийским теннисистом закончилась со счётом 6/3, 4/6, 5/7.
Борьба за выход в четвертьфинал продолжалась 2 часа 6 минут. На счету узбекистанского спортсмена шестнадцать подач навылет, три брейк-пойнта и две двойные ошибки. У Гарина - пять эйсов, четыре брейка и три ошибки при подаче.
Таким образом, в четвертьфинальной встрече со словенцем Блажем Кавчичем будет участвовать Кристиан Гарин, занимающий на сегодняшний день 211 место в мире, сообщает sports.uz.
Анна Ним.