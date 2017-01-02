Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Наш канал в телеграм
→ Истомин не попал в четвертьфинал Bangkok Open
6-01-2017, 20:40 0 279 Рейтинг0 Напечатать

Истомин не попал в четвертьфинал Bangkok Open

Истомин не попал в четвертьфинал Bangkok Open

Кристиан Гарин обыграл Дениса Истомина во втором круге турнира серии "Челленджер", который проходит в Бангкоке (Таиланд). Встреча с чилийским теннисистом закончилась со счётом 6/3, 4/6, 5/7.

Борьба за выход в четвертьфинал продолжалась 2 часа 6 минут. На счету узбекистанского спортсмена шестнадцать подач навылет, три брейк-пойнта и две двойные ошибки. У Гарина - пять эйсов, четыре брейка и три ошибки при подаче.

Таким образом, в четвертьфинальной встрече со словенцем Блажем Кавчичем будет участвовать Кристиан Гарин, занимающий на сегодняшний день 211 место в мире, сообщает sports.uz.

Анна Ним.
Комментарии
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Код:
Кликните на изображение чтобы обновить код, если он неразборчив
Введите код:
Топ статей за 5 дней

«Дочка» НАК «Узбекистон хаво йуллари» освобождена от налогов на пять лет

Шавкат Мирзиёев назвал необходимым создание отдельных поликлиник для девушек и женщин

«Форсаж» по-ташкентски: под Новый год в столице устроили гонки по встречке (видео)

Стал известен перечень лекарственных средств с фиксированными ценами

Похожие статьи

Денис Истомин успешно начал турнир в Бангкоке

Денис Истомин потерпел поражение в финале Capital Cup

Денис Истомин вышел в финал Capital Cup

Истомин и Исмаилов сразятся в полуфинале "Челленджера"

"Челленджер" в Астане: один проигрыш, одна победа

Реклама на сайте
Теги
Анна Ним
LCN