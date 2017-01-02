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→ Иван Нагаев покинул "Локомотив"
5-01-2017, 19:45 0 419 Рейтинг0 Напечатать

Иван Нагаев покинул "Локомотив"

Иван Нагаев покинул "Локомотив"

ПФК "Локомотив" опубликовал официальное сообщение об уходе из состава команды нападающего Ивана Нагаева. О том, в каком клубе продолжит играть Нагаев, пока не сообщается.

Прошлый сезон стал для футболиста не очень результативным из-за малого количества выходов на поле. Нанаев принял участие в шести официальных соревнованиях: один раз в Лиге Чемпионов и трижды в Высшей Лиге, сообщает sports.uz. Также он два раза участвовал в Кубке Узбекистана, где забил три гола.

Анна Ним.
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