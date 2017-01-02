Иван Нагаев покинул "Локомотив"
ПФК "Локомотив" опубликовал официальное сообщение об уходе из состава команды нападающего Ивана Нагаева. О том, в каком клубе продолжит играть Нагаев, пока не сообщается.
Прошлый сезон стал для футболиста не очень результативным из-за малого количества выходов на поле. Нанаев принял участие в шести официальных соревнованиях: один раз в Лиге Чемпионов и трижды в Высшей Лиге, сообщает sports.uz. Также он два раза участвовал в Кубке Узбекистана, где забил три гола.
Анна Ним.