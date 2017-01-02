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→ Медведева исполнила на льду показательный номер вместе с фигуристом из Узбекистана. Видео
5-01-2017, 12:23 0 955 Рейтинг2 Напечатать

Медведева исполнила на льду показательный номер вместе с фигуристом из Узбекистана. Видео

Медведева исполнила на льду показательный номер вместе с фигуристом из Узбекистана. Видео
Чемпионка мира по фигурному катанию Евгения Медведева, приняв участие в ледовом шоу в Испании, исполнила трогательный показательный номер на лирическую музыку, причём – не одна, а с фигуристом из Узбекистана Мишей Ге.

Организатором шоу выступил двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес, а приглашены на него были многие известные фигуристы, как действующие, так и завершившие не так давно спортивную карьеру.

Евгения Медведева исполнила специальный показательный номер и удивила зрителей необычайным и не характерным для неё мягким катанием на лирическую музыку.

Специалисты считают, что именно идеей Мишей Ге, которого так же хорошо знают как фигуриста-хореографа, было его «мини-участие» в показательном номере Евгении.

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