Медведева исполнила на льду показательный номер вместе с фигуристом из Узбекистана. Видео
Организатором шоу выступил двукратный чемпион мира Хавьер Фернандес, а приглашены на него были многие известные фигуристы, как действующие, так и завершившие не так давно спортивную карьеру.
Евгения Медведева исполнила специальный показательный номер и удивила зрителей необычайным и не характерным для неё мягким катанием на лирическую музыку.
Специалисты считают, что именно идеей Мишей Ге, которого так же хорошо знают как фигуриста-хореографа, было его «мини-участие» в показательном номере Евгении.