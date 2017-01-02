АТР опубликовала первый рейтинг 2017 года
Первый рейтинг Международной федерации тенниса (АТР), опубликованный в 2017 году, не принёс узбекистанским теннисистам никаких неожиданностей. Лидеры отечественного спорта сохранили свои позиции в мировом списке сильнейших.
У Дениса Истомина, первой ракетки Узбекистана – всё так же 121-е место. В планах спортсмена – участие в турнире из категории «Grand Slam» («Большой шлем») под названием «Australian Open», напоминает sports.uz.
Санжар Файзиев находится на 368-й позиции, Темур Исмаилов на 413-й. 505-е место рейтинга занимает Фаррух Дустов.
Анна Ним.