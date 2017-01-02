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→ Сборная Узбекистана по пляжному футболу – в десятке лучших в Азии
1-01-2017, 20:00 0 471 Рейтинг0 Напечатать

Сборная Узбекистана по пляжному футболу – в десятке лучших в Азии

Сборная Узбекистана по пляжному футболу – в десятке лучших в Азии

К концу 2016 года Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) представила новую версию рейтинга сборных команд всего мира.

Узбекистан занимает более низкую позицию, чем раньше, попав на 51 место рейтинга с 203 очками. Тем не менее, наша команда попала в десятку лидеров среди сборных Азии, хотя и замыкает её.

Полный список сильнейших команд АФК включает в себя следующие страны:

1 (5-е место в мировом рейтинге). Иран – 1785 очков

2 (8). Япония – 1267

3 (11). Оман – 1037

4 (18). ОАЭ – 881

5 (24). Ливан – 581

6 (39). Китай – 370

7 (41). Таиланд– 364

8 (43). Вьетнам – 308

9 (48). Бахрейн – 219

10 (51). Узбекистан – 203

В мировом рейтинге по-прежнему лидирует Португалия, которой принадлежит 3477 очко. За ней идут Россия (3204) и Бразилия (2800). На четвёртой строке находится Италия (2143),а за ней следует Иран (1785), замыкая пятёрку лучших команд мира.

Анна Ним.
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Анна Ним
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