Сборная Узбекистана по пляжному футболу – в десятке лучших в Азии
К концу 2016 года Всемирная организация пляжного футбола (BSWW) представила новую версию рейтинга сборных команд всего мира.
Узбекистан занимает более низкую позицию, чем раньше, попав на 51 место рейтинга с 203 очками. Тем не менее, наша команда попала в десятку лидеров среди сборных Азии, хотя и замыкает её.
Полный список сильнейших команд АФК включает в себя следующие страны:
1 (5-е место в мировом рейтинге). Иран – 1785 очков
2 (8). Япония – 1267
3 (11). Оман – 1037
4 (18). ОАЭ – 881
5 (24). Ливан – 581
6 (39). Китай – 370
7 (41). Таиланд– 364
8 (43). Вьетнам – 308
9 (48). Бахрейн – 219
10 (51). Узбекистан – 203
В мировом рейтинге по-прежнему лидирует Португалия, которой принадлежит 3477 очко. За ней идут Россия (3204) и Бразилия (2800). На четвёртой строке находится Италия (2143),а за ней следует Иран (1785), замыкая пятёрку лучших команд мира.
Анна Ним.