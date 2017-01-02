Одил Ахмедов перешёл из «Краснодара» в «Шанхай СИПГ»
29-летний полузащитник сборной Узбекистана Одил Ахмедов покинул футбольный клуб «Краснодар». С 30 декабря 2016 года он играет за китайскую команду «Шанхай СИПГ».
Спортсмен получал предложения и от других футбольных клубов, в том числе и из европейских стран. Однако Одил Ахмедов выбрал «Шанхай СИПГ», как наиболее выгодный для «Краснодара» вариант. При этом он видит в своём переходе возможности для профессионального роста. «Я не считаю, что переход в китайский чемпионат - это шаг назад в профессиональном плане, так как сейчас в этом турнире играют ведущие футболисты мира и команды тренируют лучшие тренеры», - цитирует ТАСС слова Ахмедова.
Меняя команду, футболист не забыл и об участии в сборной Узбекистана. «Мой переход будет хорошим для национальной сборной, поскольку я буду на виду и тренеры будут видеть мою игру», - считает он.
Одил Ахмедов начал играть за «Краснодар» в июне 2014-го года. Прежде он выступал в команде «Анжи» (Махачкала). За это время он принял участие в 101 официальном матче, на его счету - 7 мячей и 13 результативных передач.
Анна Ним.