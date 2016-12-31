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30-12-2016, 19:13 0 412 Рейтинг0 Напечатать

Молодые боксёры выйдут на ринг в Малайзии

Молодые боксёры выйдут на ринг в Малайзии

На вечере профессионального бокса, который состоится в Малайзии 7 января 2017 года, на ринг выйдут два боксёра из Узбкистана. Им обоим предстоит встретиться с более сильными и опытными соперниками.

В ходе вечера состоятся три поединка. В первом из них выступит Кудратилло Абдукаххаров (8-0-0, КО 5). Для 25-летнего спортсмена эта встреча станет девятой в карьере. Узбекистанскому боксёру предстоит сразиться с филиппинцем Ромео Жакосалема (18-13-1, КО 10), сообщает sports.uz.

Второй бой пройдёт между нашим соотечественником Азизбеком Абдугофуровым (3-0-0, КО 3) и Александром Вахавой из Индонезии. Абдугофуров, которому 24 года, начал выступать в мае 2016-го. На счету его соперника - 47 боев, 41 победа (в том числе 14 нокаутов), 2 поражения и 4 ничьи.

В третьем поединке выступят представители Филиппин Жесон Умбал (11-5-0, КО 8) и Гадбин Тубигон (14-12-2, КО 9).

Анна Ним.
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