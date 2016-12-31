Женская сборная по боксу привезла из Караганды шесть медалей
Закончился XXXIII Международный турнир по боксу памяти Заслуженного тренера Казахской ССР Галыма Жарылгапова, проходивший в Караганде (Казахстан).
В турнире участвовали более ста боксеров из Узбекистана, Китая, Таджикистана, России, Кыргызстана и Казахстана. Особенностью соревнований стало то, что в них впервые были включены женские соревнования в олимпийских весовых категориях (до 51, до 60 и до 75 килограммов).
Для узбекистанской женской сборной команды по боксу дебютное выступление на турнире оказалось удачным. Наши спортсменки привезли на родину шесть медалей: две серебряные и четыре бронзовые.
Мамирова Азиза (весовая категория до 51 кг) и Мирзаева Ёдгорой (до 60 кг) в своих весовых категориях заняли второе место. Рахимова Турсуной (до 51 кг), Кадырова Райхона (до 60 кг), Аскарова Нафиса (до 75 кг) и Мирзаева Гавхар (до 75 кг) получили третье место.
Как сообщает sports.uz, церемонию открытия турнира посетил американский боксер Рой Джонс-младший.
Анна Ним.