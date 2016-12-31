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→ Женская сборная по боксу привезла из Караганды шесть медалей
28-12-2016, 21:21 0 504 Рейтинг0 Напечатать

Женская сборная по боксу привезла из Караганды шесть медалей

Женская сборная по боксу привезла из Караганды шесть медалей

Закончился XXXIII Международный турнир по боксу памяти Заслуженного тренера Казахской ССР Галыма Жарылгапова, проходивший в Караганде (Казахстан).

В турнире участвовали более ста боксеров из Узбекистана, Китая, Таджикистана, России, Кыргызстана и Казахстана. Особенностью соревнований стало то, что в них впервые были включены женские соревнования в олимпийских весовых категориях (до 51, до 60 и до 75 килограммов).

Для узбекистанской женской сборной команды по боксу дебютное выступление на турнире оказалось удачным. Наши спортсменки привезли на родину шесть медалей: две серебряные и четыре бронзовые.

Мамирова Азиза (весовая категория до 51 кг) и Мирзаева Ёдгорой (до 60 кг) в своих весовых категориях заняли второе место. Рахимова Турсуной (до 51 кг), Кадырова Райхона (до 60 кг), Аскарова Нафиса (до 75 кг) и Мирзаева Гавхар (до 75 кг) получили третье место.

Как сообщает sports.uz, церемонию открытия турнира посетил американский боксер Рой Джонс-младший.

Анна Ним.
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Анна Ним
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