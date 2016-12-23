→ В Ташкенте продолжается юношеский чемпионат Узбекистана по бадминтону

В Ташкенте продолжается юношеский чемпионат Узбекистана по бадминтонуЭтим турниром завершится сезон в данном виде спорта и, разумеется, каждый участник постарается выступить на грани своих возможностей.
Соревнования проходят в зрелищной и бескомпромиссной борьбе. Около 100 юных спортсменов в возрасте от 15 до 17 лет демонстрируют высокий уровень профессионализма в рамках нынешнего первенства республики.
Отметим, что наилучший показатель у столичных и бухарских спортсменов, которые и смогли завоевать путевки в решающую часть состязаний в одиночных разрядах, как среди девушек, так и юношей. Так, в соревнованиях среди девушек в финал пробились две ташкентские спортсменки Севинч Садыкова и Евгения Баринова.
В состязаниях среди юношей за чемпионский титул поборятся Абдурасул Хаджаев из Бухары и столичный бадминтонист Темур Тураханов.
К этому времени известны результаты командных встреч, по итогам которых золотые награды завоевали представители хозяев площадки, второе место завоевали спортсмены Бухары, тройку лидеров замкнули андижанские атлеты.
Соревнования продолжаются.
Санобар Мамадиева.