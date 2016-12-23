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Вчера, 20:46 0 45 Рейтинг0 Напечатать

Игорь Сергеев попал в десятку лучших футболистов Азии

Игорь Сергеев попал в десятку лучших футболистов Азии

Форвард сборной Узбекистана Игорь Сергеев оказался на восьмой позиции рейтинга лучших футболистов Азии в 2016 году по версии издания «Outside of the Boot».

Сильнейших игроков континента выбирали при помощи голосования. На первом месте рейтинга - Омар Абдулрахмон, игрок национальной сборной ОАЭ и клуба «Аль Айн», сообщает sports.uz.

Полностью десятка лучших игроков выглядит так:

1. Омар Абдулрахмон (Аль Айн) – ОАЭ
2. Ву Лей (Шанхай СИПГ) - Китай
3. Али Мабхут (Аль Джазира) – ОАЭ
4. Сердар Азмун (Ростов) – Иран
5. Хаммади Ахмад (Аль Жавия) – Ирак
6. Шинжи Оказаки (Лестер Сити) – Япония
7. Сон Хин Мин (Тоттенхэм) – Южная Корея
8. Игорь Сергеев (Пахтакор - Бэйжин Гоан) – Узбекистан
9. Алиризо Жахонбахш (АЗ Алкмар) – Иран
10. Али Аднан (Удинезе) – Ирак

Анна Ним.
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