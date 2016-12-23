Спортсмены Узбекистана приняли участие в Чемпионате Республики по силовому экстриму
23 декабря на арене Ташкентского цирка состоялся Чемпионат Узбекистана по силовому экстриму. В нём приняли участие 12 сильнейших спортсменов.
Открытие чемпионата началось со вступительной речи президента Федерации силачей республиканской федерации Вахитдина Нажметдинова. Поддержать спортсменов пришёл олимпийский чемпион и рекордсмен по тяжёлой атлетике Руслан Нуритдинов. Спортсмену в этот вечер от представителей PROFORM был подарен золотошвейный халат.
Чемпионат Узбекистана по силовому экстриму проводится ежегодно. В этом году произошли большие изменения. Если раньше в таких мероприятиях принимали участие спортсмены только из нескольких областей Республики, то в этом году побороться за победу прибыли богатыри со всех областей страны, а также суверенной демократической республики в составе Узбекистана — Каракалпакстан.
В день Чемпионата спортсменам необходимо было выполнить упражнения разной степени сложности. Первым этапом стал подъём гантелей. Сначала участники поднимали гантели весом 63 кг, с каждым разом вес гантелей увеличивался. Самая тяжёлая весила 120 кг.
Соревновались спортсмены также в станковой тяге. Вес был разным, от 220 кг до 360 кг.
В соревновании «Фермерская прогулка» спортсмену было нужно пронести как можно дальше два железных чемодана. Вес каждого снаряда составлял 125 кг.
Последним упражнением для спортсменов стало перекидывание камней через планку. Вес камней составлял: 120 кг, 140 кг и 160 кг. У спортсменов на его выполнение было всего 60 секунд.
В промежутке между соревнованиями на сцене проходили выступления юных циркачей. Акробатический номер исполнил потомственный циркач, юноша 8 лет Далер Хаметов. Для ученика Ташкентского эстрадно-циркового колледжа, жонглёра Эльбека Куватмуродова его выступление на арене цирка в этот вечер стало дебютным.
Долгожданным моментом для спортсменов, стало объявление результатов и торжественное награждение. В этот вечер 12 место занял Авазжон Хайдаров из Каракалпакстана, 11 место — Баходир Юльчиев из Сырдарьи, 10 место — Рустам Хамдамов из Хорезма, 9 место — Дильмурод Курбанов из Сурхандарьи, 8 место — Рахмат Худайбердыев из Ферганы, 7 место — Атхам Наимов из Бухары, 6 место — Умид Расулов из Самарканда, 5 место — Ахрор Джабборов из Намангана, 4 место — Шухратжон Алиханов из Андижана.
Дониёр Ахмедов из Навои занял 3 место и завоевал бронзу, Хамза Примов из Кашкадарьи расположился на втором месте. Он был награжден серебряной медалью. Обладателем первого места, завоевавшим золото, стал спортсмен из Ташкента Сергей Трубицин.
Текст и фото: Анна Демченко/Новости Узбекистана