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→ Спортсмены Узбекистана приняли участие в Чемпионате Республики по силовому экстриму
Вчера, 22:09 0 168 Рейтинг0 Напечатать

Спортсмены Узбекистана приняли участие в Чемпионате Республики по силовому экстриму

Спортсмены Узбекистана приняли участие в Чемпионате Республики по силовому экстриму

23 декабря на арене Ташкентского цирка состоялся Чемпионат Узбекистана по силовому экстриму. В нём приняли участие 12 сильнейших спортсменов.

Спортсмены Узбекистана приняли участие в Чемпионате Республики по силовому экстриму

Спортсмены Узбекистана приняли участие в Чемпионате Республики по силовому экстриму

Открытие чемпионата началось со вступительной речи президента Федерации силачей республиканской федерации Вахитдина Нажметдинова. Поддержать спортсменов пришёл олимпийский чемпион и рекордсмен по тяжёлой атлетике Руслан Нуритдинов. Спортсмену в этот вечер от представителей PROFORM был подарен золотошвейный халат.

Чемпионат Узбекистана по силовому экстриму проводится ежегодно. В этом году произошли большие изменения. Если раньше в таких мероприятиях принимали участие спортсмены только из нескольких областей Республики, то в этом году побороться за победу прибыли богатыри со всех областей страны, а также суверенной демократической республики в составе Узбекистана — Каракалпакстан.

Спортсмены Узбекистана приняли участие в Чемпионате Республики по силовому экстриму

Спортсмены Узбекистана приняли участие в Чемпионате Республики по силовому экстриму

Спортсмены Узбекистана приняли участие в Чемпионате Республики по силовому экстриму

В день Чемпионата спортсменам необходимо было выполнить упражнения разной степени сложности. Первым этапом стал подъём гантелей. Сначала участники поднимали гантели весом 63 кг, с каждым разом вес гантелей увеличивался. Самая тяжёлая весила 120 кг.

Спортсмены Узбекистана приняли участие в Чемпионате Республики по силовому экстриму

Спортсмены Узбекистана приняли участие в Чемпионате Республики по силовому экстриму

Соревновались спортсмены также в станковой тяге. Вес был разным, от 220 кг до 360 кг.

Спортсмены Узбекистана приняли участие в Чемпионате Республики по силовому экстриму

Спортсмены Узбекистана приняли участие в Чемпионате Республики по силовому экстриму

Спортсмены Узбекистана приняли участие в Чемпионате Республики по силовому экстриму

В соревновании «Фермерская прогулка» спортсмену было нужно пронести как можно дальше два железных чемодана. Вес каждого снаряда составлял 125 кг.

Спортсмены Узбекистана приняли участие в Чемпионате Республики по силовому экстриму

Спортсмены Узбекистана приняли участие в Чемпионате Республики по силовому экстриму

Последним упражнением для спортсменов стало перекидывание камней через планку. Вес камней составлял: 120 кг, 140 кг и 160 кг. У спортсменов на его выполнение было всего 60 секунд.

Спортсмены Узбекистана приняли участие в Чемпионате Республики по силовому экстриму

В промежутке между соревнованиями на сцене проходили выступления юных циркачей. Акробатический номер исполнил потомственный циркач, юноша 8 лет Далер Хаметов. Для ученика Ташкентского эстрадно-циркового колледжа, жонглёра Эльбека Куватмуродова его выступление на арене цирка в этот вечер стало дебютным.

Спортсмены Узбекистана приняли участие в Чемпионате Республики по силовому экстриму

Спортсмены Узбекистана приняли участие в Чемпионате Республики по силовому экстриму

Долгожданным моментом для спортсменов, стало объявление результатов и торжественное награждение. В этот вечер 12 место занял Авазжон Хайдаров из Каракалпакстана, 11 место — Баходир Юльчиев из Сырдарьи, 10 место — Рустам Хамдамов из Хорезма, 9 место — Дильмурод Курбанов из Сурхандарьи, 8 место — Рахмат Худайбердыев из Ферганы, 7 место — Атхам Наимов из Бухары, 6 место — Умид Расулов из Самарканда, 5 место — Ахрор Джабборов из Намангана, 4 место — Шухратжон Алиханов из Андижана.

Дониёр Ахмедов из Навои занял 3 место и завоевал бронзу, Хамза Примов из Кашкадарьи расположился на втором месте. Он был награжден серебряной медалью. Обладателем первого места, завоевавшим золото, стал спортсмен из Ташкента Сергей Трубицин.

Текст и фото: Анна Демченко/Новости Узбекистана
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