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Сегодня, 11:44 0 99 Рейтинг0 Напечатать

Федерация белбогли кураша подвела итоги 2016 года

Спортсмены по этому виду спорта улучшают свои показатели на мировой арене. Тому пример - состоявшийся в этом году в октябре месяце Чемпионат мира в России, где нашими соотечественниками были завоёваны медали различного достоинства.


Федерация белбогли кураша подвела итоги 2016 года

Уходящий сезон был полон яркими событиями и в таком национальном виде спорта, как бельбогли кураш. В 2016 году федерацией было проведено более 10 турниров Республиканского масштаба, которые прошли на очень высоком организационном уровне, вместе с тем наши курашисты весьма успешно выступали и на международных соревнованиях.

Самые главные - это конечно, чемпионат мира и первенство континента. Так, например, в октябре в России проводился чемпионат мира среди взрослых. На этих важнейших стартах узбекистанцы выступили весьма солидно, завоевав 8 медалей, одна из них была золотого отлива. Обладателям первого места из состава сборной был Хусниддин Рузиев.

Вместе с тем в уходящем году проводился и юношеский чемпионат мира по бельбогли курашу, на котором ожидаемо узбекистанцы были в числе фаворитов.

Эти и другие достижения обсуждались на данной отчетно-выборной конференции Федерации бельбогли кураша. Специалисты отметили растущую популярность этого вида единоборства по всей стране. Если говорить на языке цифр, то на сегодняшний день более 50 тысяч ребят занимаются этой дисциплиной на регулярной основе.

Кроме того, участники выслушали предложения представителей областных отделений структуры и обсудили план действий на перспективу.

В рамках этого мероприятия также были названы лучшие в нескольких номинациях. Так, спортсменом года среди мужчин был признан уже упомянутый Хусниддин Рузиев, среди женщин этот приз получила Гульмира Исматова. Лучшим рефери года стал Ниматилла Туйчиев.

Санобар Мамадиева.
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Санобар Мамадиева
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