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Сегодня, 11:39 0 98 Рейтинг0 Напечатать

В столичном спорткомплексе «Узбекистан» продолжаются матчи Кубка страны по футзалу

Вчера участники соревновались в рамках 3-го тура группового этапа.

В столичном спорткомплексе «Узбекистан» продолжаются матчи Кубка страны по футзалу

Напомним, в этой стадии турнира принимают участие восемь команд. И любительские, и профессиональные коллективы при равных условиях ведут упорную борьбу за победные очки, ведь лишь шесть дружин смогут продолжить свою борьбу за главный трофей соревнований в стадии плей-офф турнира.

Вчера первыми на игровую площадку вышли представители бекабадского «Металлурга» против любительского коллектива «УзДТВ». С первых минут матча футзалисты столичной области четко обозначали свое превосходство. Им удалось открыть счет в матче, и затем, забивая гол за голом, они довели счет до разгромного - 13:1.

В другой встрече дня сошлись две столичные дружины «Бунедкор» и «Локомотив». В этом противостоянии развернулась ровная борьба за победу. Футзалисты обеих команд играли с равными шансами на успех. В итоге в матче была зафиксирована боевая ничья 4:4.

Отметим, что «Алмалык» и «Ардус» на правах лидеров турнира пропустили групповую стадию розыгрыша кубка Узбекистана. Они вступят в борьбу лишь в четвертьфинальных поединках, которые ориентировочно стартуют в феврале 2017 года.

К слову, уже определилось большинство команд, которые по итогам успешного выступления в групповом этапе пробились в плей-офф соревнований: это бекабадский «Металлург», столичные: «Бунедкор» и «Уздтв», каршинский «Дустлик» и бухарский «Каган». Последний участник четвертфинальной стадии турнира определится сегодня в матче «Саксам-Чирчик»- «Узпромстройбанк».

Санобар Мамадиева.
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