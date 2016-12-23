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Сегодня, 11:35 0 95 Рейтинг0 Напечатать

В столице стартовал первый открытый Чемпионат Центральной Азии по ушу

Вчера в столице в Универсальном дворце спорта стартовал первый открытый Чемпионат Центральной Азии по ушу. В состязаниях с целью повышения соревновательной практики и обмена опытом наряду с отечественными спортсменами принимают участие и единоборцы из соседних государств.

В столице стартовал первый открытый Чемпионат Центральной Азии по ушу

Уже первый день этих международных состязаний радует зрителей яркими выступлениями мастеров этого боевого искусства. Турнир проводится в двух направлениях ушу – это показательные выступления, так называемое таолу, и в дисциплине санда – это спарринги. И в том и в другом направлении по предварительным результатам лидируют хозяева – ушуисты сборной Узбекистана. Комплекты наград разыгрываются в нескольких возрастных группах, в том числе и среди взрослых.

Особые надежды мы возлагаем на лидеров национальной сборной – на таких спортсменов как Бехруз Расулов, Бехруз Мухаммадалиев, Сабину Джураеву, Аиду Симетову и других ребят. Отметим, что за награды состязаний с хозяевами турнира конкурируют представители Таджикистана, Туркменистана, Казахстана и Кыргызстана.

Гости отмечают очень высокий уровень организации этих соревнований, несмотря на то, что этот турнир проводится в Ташкенте впервые.

Санобар Мамадиева.
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Санобар Мамадиева
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