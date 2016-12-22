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Сегодня, 21:24 0 36 Рейтинг0 Напечатать

Приз «Дуппи» вручён лучшим футболистам года

Приз «Дуппи» вручён лучшим футболистам года

Названы обладатели приза "Дуппи", который вручается лучшим футболистам страны по итогам года.

Имена лидеров называют тренеры и капитаны команд высшей лиги, а также футбольные болельщики. С 2014 года "Дуппи" вручался по двум номинациям: "Лучший тренер года" и "Лучший футболист года". В нынешнем году к ним прибавилась ещё одна: "Лучший футболист высшей лиги Узбекистана".

Как сообщает издание championat.asia, в этом году "Лучшим футболистом" назван капитан национальной сборной Узбекистана и полузащитник ФК "Краснодар" Одил Ахмедов. При голосовании он получил 82 балла, намного опередив соперников.

"Лучшим тренером Узбекистана-2016" стал Мирко Йеличич, главный тренер ташкентского "Локомотива". В уходящем году его команда показала отличные результаты, выиграв Кубок страны и став чемпионами.
Приз «Дуппи» вручён лучшим футболистам года


В новой номинации "Лучший футболист высшей лиги Узбекистана" победил форвард столичного "Локомотива" Темурхужа Абдухоликов. Список его достижений включает 22 гола за сезон, звание лучшего бомбардира чемпионата, чемпионский титул и Кубок Узбекистана. Кроме того, Абдухоликов вышел в четвертьфинал Лиги Чемпионов Азии.
Приз «Дуппи» вручён лучшим футболистам года


Анна Ним.
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Анна Ним
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