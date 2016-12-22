Наш шахматист стал призёром рекордного по длительности марафона
В казахстанской истории шахматных матчей отмечен новый рекорд. Впервые длительность блиц-марафона превысила 13 часов.
Рекордный по длительности турнир был проведён в международном шахматном клубе "Дебют" города Алматы.
Первое место турнира занял казахстанский шахматист Азамат Утегалиев (2577) - 51,5 очков. На два очка уступил ему узбекистанец Антон Филиппов (2466), занявший второе место, набрав 49,5 очков. Замыкает список Асылхан Караев (Казахстан, 2237) - 47,5 очков.
Призовой фонд турнира равнялся 400 тысячам тенге, сообщает sports.uz.
Анна Ним.