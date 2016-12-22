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Сегодня, 20:09 0 72 Рейтинг0 Напечатать

Узбекистан сохранил позицию в рейтинге ФИФА

Узбекистан сохранил позицию в рейтинге ФИФА

По итогам декабря позиция сборной Узбекистана в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) остаётся неизменной. Наша команда по-прежнему занимает 62-ю строчку списка с результатом в 563 очка.

За период, прошедший с прошлого обновления рейтинга (24 ноября) узбекистанская сборная не участвовала в контрольных матчах.

В списке азиатских сборных, по данным ФИФА, команда стоит на шестом месте. Её опережают Иран (29-е место в рейтинге), Южная Корея (37), Япония (45), Австралия (47) и Саудовская Аравия (54).

Из сборных команд стран СНГ узбекистанские футболисты уступают только Украине (30) и России (56).

Тройка лидеров рейтинга не изменилась: это по-прежнему Аргентина (1634 очка), Бразилия (1544) и Германия (1433).

Анна Ним.
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