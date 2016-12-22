Узбекистан сохранил позицию в рейтинге ФИФА
По итогам декабря позиция сборной Узбекистана в рейтинге Международной федерации футбола (ФИФА) остаётся неизменной. Наша команда по-прежнему занимает 62-ю строчку списка с результатом в 563 очка.
За период, прошедший с прошлого обновления рейтинга (24 ноября) узбекистанская сборная не участвовала в контрольных матчах.
В списке азиатских сборных, по данным ФИФА, команда стоит на шестом месте. Её опережают Иран (29-е место в рейтинге), Южная Корея (37), Япония (45), Австралия (47) и Саудовская Аравия (54).
Из сборных команд стран СНГ узбекистанские футболисты уступают только Украине (30) и России (56).
Тройка лидеров рейтинга не изменилась: это по-прежнему Аргентина (1634 очка), Бразилия (1544) и Германия (1433).
Анна Ним.