→ В Намангане завершился «Кубок Трофи» по гандболу

В Намангане завершился «Кубок Трофи» по гандболуВ спортивном комплексе «Баркамол авлод» Намангана финишировал Центральноазиатский этап международных состязаний по гандболу «Кубок Трофи», где приняли участие молодежные сборные стран региона (до 21 года).
По итогам соревнований сильнейшей среди девушек стала сборная Узбекистана, спортсменки Туркменистана и Таджикистана заняли второе и третье место. Среди юношей также победила сборная Узбекистана, второе и третье места достались командам Казахстана и Туркменистана.
Успех сборной нашей республики не стал неожиданностью.
– За последние годы в стране созданы все условия для занятий спортом, есть великолепная материально-техническая база, отличные тренеры. Так, в Намангане работают опытнейшие наставники Родион Пак и Бахром Шамсиддинов. А в 1996 году я видел, как ребята играли хорошо, но из-за неважного питания физическая подготовка у них хромала. Тогда экономили на всем, но все равно узбекские спортсмены добивались впечатляющих побед, – говорит тренер-консультант сборной Узбекистана Валерий Тюгай.
– Сборная Узбекистана играла очень хорошо, ребята продемонстрировали весьма неплохую технику, физическую и тактическую подготовку. Это результат государственной поддержки развития спорта, у вас построено множество спортивных объектов, которых у нас, к сожалению, не хватает, – отметила и другой представитель соседней страны – генеральный секретарь Национальной федерации гандбола Кыргызской Республики Ирина Орехова.
По ее словам, в Кыргызстане все иначе: «Так, с месяц назад в Бишкеке ввели в строй спортивный комплекс, но для города-миллионника этого явно недостаточно. Тем не менее, в нашей стране идет возрождение гандбола, растет популярность этой игры, но с помощью только частных финансовых вливаний и энтузиазма трудно добиться ощутимого успеха».
Одновременно с турниром проходили и учебные семинары для судей и тренеров, которые проводили арбитр Шандор Андорка (Венгрия) и специалист тренерского учебного центра Международной федерации гандбола Игорь Шестаков (Норвегия).
И. РЕШЕТНИКОВ,
г. Наманган.