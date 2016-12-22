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→ В Намангане завершился «Кубок Трофи» по гандболу
Сегодня, 12:41 0 156 Рейтинг0 Напечатать

В Намангане завершился «Кубок Трофи» по гандболу

В спортивном комплексе «Баркамол авлод» Намангана финишировал Центральноазиатский этап международных состязаний по гандболу «Кубок Трофи», где приняли участие молодежные сборные стран региона (до 21 года).


В Намангане завершился «Кубок Трофи» по гандболу

По итогам соревнований сильнейшей среди девушек стала сборная Узбекистана, спортсменки Туркменистана и Таджикистана заняли второе и третье место. Среди юношей также победила сборная Узбекистана, второе и третье места достались командам Казахстана и Туркменистана.
Успех сборной нашей республики не стал неожиданностью.

За последние годы в стране созданы все условия для занятий спортом, есть великолепная материально-техническая база, отличные тренеры. Так, в Намангане работают опытнейшие наставники Родион Пак и Бахром Шамсиддинов. А в 1996 году я видел, как ребята играли хорошо, но из-за неважного питания физическая подготовка у них хромала. Тогда экономили на всем, но все равно узбекские спортсмены добивались впечатляющих побед, – говорит тренер-консультант сборной Узбекистана Валерий Тюгай.

Сборная Узбекистана играла очень хорошо, ребята продемонстрировали весьма неплохую технику, физическую и тактическую подготовку. Это результат государственной поддержки развития спорта, у вас построено множество спортивных объектов, которых у нас, к сожалению, не хватает, – отметила и другой представитель соседней страны – генеральный секретарь Национальной федерации гандбола Кыргызской Республики Ирина Орехова.

По ее словам, в Кыргызстане все иначе: «Так, с месяц назад в Бишкеке ввели в строй спортивный комплекс, но для города-миллионника этого явно недостаточно. Тем не менее, в нашей стране идет возрождение гандбола, растет популярность этой игры, но с помощью только частных финансовых вливаний и энтузиазма трудно добиться ощутимого успеха».

Одновременно с турниром проходили и учебные семинары для судей и тренеров, которые проводили арбитр Шандор Андорка (Венгрия) и специалист тренерского учебного центра Международной федерации гандбола Игорь Шестаков (Норвегия).


И. РЕШЕТНИКОВ,
г. Наманган.
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