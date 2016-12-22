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Вчера, 19:35 0 376 Рейтинг0 Напечатать

Хасанбой Дусматов стал “Лучшим боксером года”

Хасанбой Дусматов стал “Лучшим боксером года”

Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) присудила Хасанбою Дусматову, чемпиону XXXI летних Олимпийских игр, звание “Лучший боксер года”. Церемония награждения состоялась в Лозанне (Швейцария) на заседании Исполнительного комитета Международной ассоциации любительского бокса, посвящённом её 70-летию.

Хасанбой Дусматов, выступающий в весовой категории до 49 килограммов, завоевал для Узбекистана первую золотую медаль на прошлой Олимпиаде. Кроме того, он стал первым из наших боксёров, признанным на Олимпиаде лучшим и отмеченным кубком Вела Баркера, напоминает ИА «Жахон».

На звание лучшего боксёра года по версии AIBA претендовали также кубинский спортсмен Робейси Рамирес и казахстанец Дониёр Елеусинов. Однако в ходе голосования узбекистанский боксёр опередил своих соперников со значительной разницей.

Анна Ним.
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Анна Ним
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