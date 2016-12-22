Хасанбой Дусматов стал “Лучшим боксером года”
Международная ассоциация любительского бокса (AIBA) присудила Хасанбою Дусматову, чемпиону XXXI летних Олимпийских игр, звание “Лучший боксер года”. Церемония награждения состоялась в Лозанне (Швейцария) на заседании Исполнительного комитета Международной ассоциации любительского бокса, посвящённом её 70-летию.
Хасанбой Дусматов, выступающий в весовой категории до 49 килограммов, завоевал для Узбекистана первую золотую медаль на прошлой Олимпиаде. Кроме того, он стал первым из наших боксёров, признанным на Олимпиаде лучшим и отмеченным кубком Вела Баркера, напоминает ИА «Жахон».
На звание лучшего боксёра года по версии AIBA претендовали также кубинский спортсмен Робейси Рамирес и казахстанец Дониёр Елеусинов. Однако в ходе голосования узбекистанский боксёр опередил своих соперников со значительной разницей.
Анна Ним.