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→ Представители Узбекистана завоевали медали на Кубке мира по боксу
20-12-2016, 21:29 0 375 Рейтинг0 Напечатать

Представители Узбекистана завоевали медали на Кубке мира по боксу

В России состоялся розыгрыш Кубка мира по боксу. В традиционном турнире принимали участие сильнейшие единоборцы из около 20 стран мира.

Представители Узбекистана завоевали медали на Кубке мира по боксу

Представители Узбекистана в своих весовых категориях завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые награды. В финале Икболджан Халдаров и Исроил Мадримов одержали победу над своими оппонентами и удостоились главного приза состязаний. Мироншох Иброхимов – завоевал серебро. Миразизбек Мирзахалилов и Улугбек Мубинов поднялись на третью ступень пьедестала почета.

Санобар Мамадиева.
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Санобар Мамадиева
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