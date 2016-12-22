→ Представители Узбекистана завоевали медали на Кубке мира по боксу

Представители Узбекистана завоевали медали на Кубке мира по боксуВ России состоялся розыгрыш Кубка мира по боксу. В традиционном турнире принимали участие сильнейшие единоборцы из около 20 стран мира.
Представители Узбекистана в своих весовых категориях завоевали 2 золотые, 1 серебряную и 2 бронзовые награды. В финале Икболджан Халдаров и Исроил Мадримов одержали победу над своими оппонентами и удостоились главного приза состязаний. Мироншох Иброхимов – завоевал серебро. Миразизбек Мирзахалилов и Улугбек Мубинов поднялись на третью ступень пьедестала почета.
Санобар Мамадиева.