→ Стал известен календарь игр чемпионата Узбекистана по футболу среди команд высшей лиги

Стал известен календарь игр чемпионата Узбекистана по футболу среди команд высшей лигиСегодня в первой половине дня в Федерации футбола Узбекистана состоялась церемония жеребьёвки будущего чемпионата страны. Планируется, что матчи в элитном дивизионе начнутся 4-го - 5-го марта, то есть уже в начале будущей весны.
Надо сказать, что особых изменений регламент предстоящего турнира не претерпел. В состязаниях также будут принимать участие 16 команд. Напомним, что в следующем розыгрыше примет участие самаркандский «Динамо», который минувший сезон провел в первой лиге и занял там первое место.
Таким образом, согласно правилам, самаркандский коллектив удостоился прямой путёвки в высшую лигу, где он занял место «Андижана», у которого был самый слабый показатель по итогам чемпионата Узбекистана. Итак, сегодня состоялась церемония жеребьёвки участников будущего чемпионата Узбекистана, и вот каким образом выглядит календарь игр первого тура, которые стартуют 4-го марта.
Чемпион Узбекистана – «Локомотив» проведёт выездную встречу против «Машъала», «Пахтакор» на домашней арене сыграет против «Кызылкума», «Обод» нанесёт визит «Навбахору», «Бунёдкор» проведёт домашний поединок против «Согдианы».
Также в рамках этого мероприятия руководители профессиональной футбольной лиги подвели итоги ушедшего сезона, отметив, что он был насыщен интересными событиями. Также участники события поздравили руководство «Локомотива» с триумфом, который «Железнодорожники» совершили сразу на нескольких турнирах, завоевав первый в своей истории титул чемпиона Узбекистана. Кроме того, «Локомотив» стал победителем Кубка страны и довольно успешно выступил в лиге чемпионов АФК.
Санобар Мамадиева.