Новости Узбекистана

Лучше проинформировать, чем объяснять, лучше объяснить, чем оправдываться.

Ўзбекча Ўзбекча

Наш канал в телеграм
→ В Ташкенте состоялся международный турнир по конкуру
20-12-2016, 12:25 0 875 Рейтинг0 Напечатать

В Ташкенте состоялся международный турнир по конкуру

Узбекский конный спорт - вид дисциплины, который давно уже зарекомендовал себя как на республиканской, так и на международной арене. Созданные лучшие и необходимые условия для наших спортсменов говорят о стремительном развитии этого вида спорта в стране, который привлекает в свои ряды любителей верховой езды.


В Ташкенте состоялся международный турнир по конкуру

Престижные соревнования «Глобал тур», получившие в нашей республике статус традиционных, в течение года проходили в увлекательной борьбе на протяжении всех этапов. Этот раз был 7-м по счету.

На торжественной церемонии финальной части данных соревнований говорилось о достижениях отечественных наездников, которые показывают феноменальное мастерство в умении ловко управлять лошадью, работать с ней в паре и на двоих делить победы.

Также говорилось и о международных стартах, об их значимости в календарном плане мероприятий.

В целом, в нынешнем году наши спортсмены участвовали в ряде престижных международных состязаний. Один из лидеров сборной, Нурджан Туякбаев, стал победителем турнира Центрально-Азиатской Лиги в конкуре, и тем самым получил путевку на кубок мира, который запланирован на март месяц будущего года.

Ну а такие спортсмены, как Миррауф Адылов, Азам Талибаев, Гайрат Назаров и другие на международных состязаниях, организованных в России, наряду с наездниками из Чехии, Польши, Казахстана, Украины и Кыргызстана также вошли в число призёров.

После был дан старт состязаниям. Турнир «Глобал тур» был организован в конноспортивном клубе «Универсал Джампинг». Участники же состязаний соревновались в конуре.

А теперь о результатах: в преодолении маршрута высотой препятствий в 150 см в категории «А» первого места удостоился столичный наездник Нурджан Туякбаев на лошади по кличке «Кинг Корнет Л». Второе и третье места заняли Гайрат Назаров и Окил Собирджанов соответственно. В категории «В» среди лошадей 5-7 лет в преодолении маршрута высотой препятствий в 135см первенствовал также столичный спортсмен Хуршид Алимджанов на своем питомце «Кордон Блау». Второе место у Азама Талибаева, и третье – у Нурджана Туякбаева.

Отметим, что в рамках данных состязаний испытывали свои возможности юноши и дети, которые, по словам специалистов, за последнее время значительно прибавили в мастерстве. Для них подобные соревнования стали своеобразным экзаменом на проверку своих умений.

Таким образом, представители конного спорта завершили календарный план спортивных мероприятий, и в новый год вступят с новыми силами и новыми победами.

Санобар Мамадиева.
Комментарии
Ваше Имя:
Ваш E-Mail:
Полужирный Наклонный текст Подчёркнутый текст Зачёркнутый текст | Выравнивание по левому краю По центру Выравнивание по правому краю | Вставка смайликов Вставка ссылкиВставка защищённой ссылки Выбор цвета | Скрытый текст Вставка цитаты Преобразовать выбранный текст из транслитерации в кириллицу Вставка спойлера
Введите два слова, показанных на изображении: *
Топ статей за 5 дней

В Узбекистан придут сильные морозы

В Мирзо-Улугбекском районе построят около сотни многоэтажек, базар и набережную

Влюбленная россиянка необычно отомстила красавчику из Узбекистана

За два дня сняты с должности хокимы четырех областей

christina
Похожие статьи

В Ташкенте подведены итоги розыгрыша Кубка Узбекистана по конному спорту

Международный семинар и розыгрыш Кубка Федерации конного спорта Узбекистана состоялись в Ташкенте и столичной области

Азам Толибаев завоевал золото на этапе Кубка мира по конному спорту (фото)

В столице дан старт чемпионату Узбекистана по конному спорту. В стартовый день выявляли лучших в конкуре.

В Бостанлыкском районе состоялся традиционный турнир по конному спорту «Глобал тур»

Реклама на сайте
Теги
Санобар Мамадиева
LCN