→ В Ташкенте состоялся международный турнир по конкуру

В Ташкенте состоялся международный турнир по конкуруУзбекский конный спорт - вид дисциплины, который давно уже зарекомендовал себя как на республиканской, так и на международной арене. Созданные лучшие и необходимые условия для наших спортсменов говорят о стремительном развитии этого вида спорта в стране, который привлекает в свои ряды любителей верховой езды.
Престижные соревнования «Глобал тур», получившие в нашей республике статус традиционных, в течение года проходили в увлекательной борьбе на протяжении всех этапов. Этот раз был 7-м по счету.
На торжественной церемонии финальной части данных соревнований говорилось о достижениях отечественных наездников, которые показывают феноменальное мастерство в умении ловко управлять лошадью, работать с ней в паре и на двоих делить победы.
Также говорилось и о международных стартах, об их значимости в календарном плане мероприятий.
В целом, в нынешнем году наши спортсмены участвовали в ряде престижных международных состязаний. Один из лидеров сборной, Нурджан Туякбаев, стал победителем турнира Центрально-Азиатской Лиги в конкуре, и тем самым получил путевку на кубок мира, который запланирован на март месяц будущего года.
Ну а такие спортсмены, как Миррауф Адылов, Азам Талибаев, Гайрат Назаров и другие на международных состязаниях, организованных в России, наряду с наездниками из Чехии, Польши, Казахстана, Украины и Кыргызстана также вошли в число призёров.
После был дан старт состязаниям. Турнир «Глобал тур» был организован в конноспортивном клубе «Универсал Джампинг». Участники же состязаний соревновались в конуре.
А теперь о результатах: в преодолении маршрута высотой препятствий в 150 см в категории «А» первого места удостоился столичный наездник Нурджан Туякбаев на лошади по кличке «Кинг Корнет Л». Второе и третье места заняли Гайрат Назаров и Окил Собирджанов соответственно. В категории «В» среди лошадей 5-7 лет в преодолении маршрута высотой препятствий в 135см первенствовал также столичный спортсмен Хуршид Алимджанов на своем питомце «Кордон Блау». Второе место у Азама Талибаева, и третье – у Нурджана Туякбаева.
Отметим, что в рамках данных состязаний испытывали свои возможности юноши и дети, которые, по словам специалистов, за последнее время значительно прибавили в мастерстве. Для них подобные соревнования стали своеобразным экзаменом на проверку своих умений.
Таким образом, представители конного спорта завершили календарный план спортивных мероприятий, и в новый год вступят с новыми силами и новыми победами.
Санобар Мамадиева.