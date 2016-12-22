→ В столице стартовал турнир по самбо

В столице стартовал турнир по самбоСостязания проходят в рамках 25-й спартакиады среди сотрудников правоохранительных органов Узбекистана. Каждый поединок проходит в условиях бескомпромиссной борьбы, впрочем, это не удивительно, ведь стражи порядка всегда должны находиться в хорошей физической форме.
Всего в регламент данной Спартакиады входят состязания по 9 видам спорта. Соревнования по самбо являются заключительными в её программе. В них принимали участие сильнейшие единоборцы, представляющие различные структуры Правоохранительных органов. Всего 11 команд, за звание лучших боролись – свыше 100 спортсменов.
Отметим, что в турнире свои силы и возможности испытывали как опытные, так и начинающие атлеты. Наряду с участниками выступали и неоднократные победители и призеры различных международных стартов. По итогам данных соревнований первое место завоевали представители СНБ, серебряных медалей удостоились работники МВД, тройку лидеров замкнули сотрудники Главного управления министерства внутренних дел города Ташкента.
Что касается общеитоговых результатов Спартакиады, то на высшую ступень пьедестала почета поднялись действующие чемпионы – спортсмены СНБ, второе место заняли сотрудники МВД, бронзовые медали завоевали представители Главного управления караульных войск.
Санобар Мамадиева.