Учащиеся лицеев и колледжей готовятся к играм «Баркамол Авлод»В эти дни учащиеся академических лицеев и профессиональных колледжей, вовлеченных в спортивную жизнь, активно готовятся к предстоящим республиканским играм «Баркамол Авлод», финальная часть которых состоится в Джизаке. Не исключение - и представители столицы.
Так же, как и во всех регионах страны, в Ташкенте проходят отборочные этапы республиканских Игр «Баркамол Авлод». Учащиеся академических лицеев и профессиональных колледжей активно готовятся к ряду спортивных дисциплин, включенных в программу Игр. К примеру, подопечные Бахтиера Умурзакова представители ташкентской волейбольной команды, успешно выступают не только в городских, но и в республиканских состязаниях.
В эти дни свои учебно-тренировочные сборы они проводят на спортивной базе транспортного профессионального колледжа Мирзоулугбекского района столицы. Сам тренер в свои юные годы принимал активное участие на этапах трехступенчатых Игр, поэтому имеет хорошую практику в этих республиканских стартах.
Отметим, что столичная волейбольная команда составит серьезную конкуренцию своим сверстникам из регионов, так как большинство ребят уже принимали участие в состязаниях Умид Нихоллари. Они хорошо знают, что это командная игра, где важна сплоченность коллектива.
Таким образом проходят регулярные тренировки столичных ребят. И главное, что у них есть цель, которую они запланировали непременно достичь.
Санобар Мамадиева.