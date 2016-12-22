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→ Учащиеся лицеев и колледжей готовятся к играм «Баркамол Авлод»
20-12-2016, 12:14 0 1135 Рейтинг0 Напечатать

Учащиеся лицеев и колледжей готовятся к играм «Баркамол Авлод»

В эти дни учащиеся академических лицеев и профессиональных колледжей, вовлеченных в спортивную жизнь, активно готовятся к предстоящим республиканским играм «Баркамол Авлод», финальная часть которых состоится в Джизаке. Не исключение - и представители столицы.

Учащиеся лицеев и колледжей готовятся к играм «Баркамол Авлод»

Так же, как и во всех регионах страны, в Ташкенте проходят отборочные этапы республиканских Игр «Баркамол Авлод». Учащиеся академических лицеев и профессиональных колледжей активно готовятся к ряду спортивных дисциплин, включенных в программу Игр. К примеру, подопечные Бахтиера Умурзакова представители ташкентской волейбольной команды, успешно выступают не только в городских, но и в республиканских состязаниях.

В эти дни свои учебно-тренировочные сборы они проводят на спортивной базе транспортного профессионального колледжа Мирзоулугбекского района столицы. Сам тренер в свои юные годы принимал активное участие на этапах трехступенчатых Игр, поэтому имеет хорошую практику в этих республиканских стартах.

Отметим, что столичная волейбольная команда составит серьезную конкуренцию своим сверстникам из регионов, так как большинство ребят уже принимали участие в состязаниях Умид Нихоллари. Они хорошо знают, что это командная игра, где важна сплоченность коллектива.

Таким образом проходят регулярные тренировки столичных ребят. И главное, что у них есть цель, которую они запланировали непременно достичь.

Санобар Мамадиева.
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Санобар Мамадиева
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