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«Узбекистон хаво йуллари» организует чартеры в Болгарию и Испанию

«Узбекистон хаво йуллари» организует чартеры в Болгарию и Испанию


Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» летом 2017 года планирует выполнить серию чартерных рейсов по направлениям Ташкент-Бургас-Ташкент и Ташкент-Барселона-Ташкент.

Одна из приоритетных задач выполнения чартерных авиаперевозок — популяризация и реализация туристического потенциала Узбекистана на туристических рынках Болгарии и Испании. Предыдущий опыт успешного проведения чартерных рейсов в Болгарию летом 2016 года и в Мальдивскую Республику зимой 2016−2017 годов способствовал притоку иностранных туристов в Узбекистан и показал большой интерес граждан Узбекистана к новым туристическим направлениям.

Чартерные авиарейсы - прекрасная возможность для укрепления дружественных и экономических взаимоотношений между странами.
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