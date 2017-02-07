«Узбекистон хаво йуллари» организует чартеры в Болгарию и Испанию
Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» летом 2017 года планирует выполнить серию чартерных рейсов по направлениям Ташкент-Бургас-Ташкент и Ташкент-Барселона-Ташкент.
Одна из приоритетных задач выполнения чартерных авиаперевозок — популяризация и реализация туристического потенциала Узбекистана на туристических рынках Болгарии и Испании. Предыдущий опыт успешного проведения чартерных рейсов в Болгарию летом 2016 года и в Мальдивскую Республику зимой 2016−2017 годов способствовал притоку иностранных туристов в Узбекистан и показал большой интерес граждан Узбекистана к новым туристическим направлениям.
Чартерные авиарейсы - прекрасная возможность для укрепления дружественных и экономических взаимоотношений между странами.