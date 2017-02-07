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В Алмалыке трое мужчин отобрали у первоклассника мобильные телефоны

В Алмалыкский ГОВД Ташкентской области обратился мужчина 1970 г.р., сообщивший, что трое незнакомых лиц на территории массива “Ойдин”, угрожая физической расправой, отобрали у его сына, ученика 1-класса Академического лицея, мобильные телефоны iPhone и Samsung, после чего скрылись с места происшествия.

В Алмалыке трое мужчин отобрали у первоклассника мобильные телефоны

В результате проведенных оперативных мероприятий грабители были задержаны и полностью изобличены в совершении данного преступления. Ими оказались местные жители 1998 и 1996 г.р.

По факту грабежа возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия. Лица, совершившие преступление, понесут ответственность согласно закону.

При этом МВД отмечает, что если бы родители не давали ребенку с собой дорогостоящие (не один, а два) телефоны, этого преступления не произошло, и ребенок не стал бы объектом наживы для грабителей.
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