→ В Алмалыке трое мужчин отобрали у первоклассника мобильные телефоны

В Алмалыке трое мужчин отобрали у первоклассника мобильные телефоныВ Алмалыкский ГОВД Ташкентской области обратился мужчина 1970 г.р., сообщивший, что трое незнакомых лиц на территории массива “Ойдин”, угрожая физической расправой, отобрали у его сына, ученика 1-класса Академического лицея, мобильные телефоны iPhone и Samsung, после чего скрылись с места происшествия.
В результате проведенных оперативных мероприятий грабители были задержаны и полностью изобличены в совершении данного преступления. Ими оказались местные жители 1998 и 1996 г.р.
По факту грабежа возбуждено уголовное дело, проводятся следственные мероприятия. Лица, совершившие преступление, понесут ответственность согласно закону.
При этом МВД отмечает, что если бы родители не давали ребенку с собой дорогостоящие (не один, а два) телефоны, этого преступления не произошло, и ребенок не стал бы объектом наживы для грабителей.