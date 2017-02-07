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На Чиланзаре женщину ограбили возле собственного дома

На Чиланзаре женщину ограбили возле собственного дома

В РУВД Чиланазарского района столицы с заявлением обратилась 44-летняя жительница Ц-квартала, которая сообщила, что ее ограбили у подъезда многоэтажного дома.

Неизвестный мужчина, угрожая физической расправой, отобрал у женщины сумку, в которой находилось 60 тысяч сумов, две пластиковые карточки и ключи от квартиры, после чего скрылся.

Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате принятых оперативно-розыскных мероприятий, сотрудниками органов внутренних дел, за совершение данного преступления был задержан 24-летний житель Камашинского района Кашкадарьинской области. По данному факту возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.
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