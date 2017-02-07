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«Узбекистон хаво йуллари» проводит конкурс на разработку дизайна форменной одежды

Национальная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» объявила конкурс на разработку дизайна форменной одежды для летного состава и бортпроводников.

«Узбекистон хаво йуллари» проводит конкурс на разработку дизайна форменной одежды

В конкурсе могут принять участие организации различной формы собственности, в том числе предприятия малого и среднего бизнеса, имеющие опыт в разработке / изготовлении / производстве дизайна одежды не менее 5 лет.

Организациям, желающим принять участие в конкурсе, необходимо получить Техническое задание у рабочего органа конкурсной комиссии.

Конкурсные предложения должны быть предоставлены в двойных опечатанных конвертах, в одном экземпляре на русском языке или должны быть переведены на русский язык, подписаны лицом или лицами, уполномоченными подписывать от имени Участника.

В первом конверте должно находиться Техническое задание. Во втором конверте – «Коммерческое предложение».

Конкурсные предложения принимаются до 17:00 20 марта 2017 года.
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