→ «Узбекистон хаво йуллари» проводит конкурс на разработку дизайна форменной одежды

«Узбекистон хаво йуллари» проводит конкурс на разработку дизайна форменной одеждыНациональная авиакомпания «Узбекистон хаво йуллари» объявила конкурс на разработку дизайна форменной одежды для летного состава и бортпроводников.
В конкурсе могут принять участие организации различной формы собственности, в том числе предприятия малого и среднего бизнеса, имеющие опыт в разработке / изготовлении / производстве дизайна одежды не менее 5 лет.
Организациям, желающим принять участие в конкурсе, необходимо получить Техническое задание у рабочего органа конкурсной комиссии.
Конкурсные предложения должны быть предоставлены в двойных опечатанных конвертах, в одном экземпляре на русском языке или должны быть переведены на русский язык, подписаны лицом или лицами, уполномоченными подписывать от имени Участника.
В первом конверте должно находиться Техническое задание. Во втором конверте – «Коммерческое предложение».
Конкурсные предложения принимаются до 17:00 20 марта 2017 года.