В Бухарской области мужчина случайно застрелил родственника из ружья
21-летний житель Бухарской области случайно выстрелил в родственника из отцовского охотничьего ружья. Мужчина скончался на месте.
В Жондорском районе Бухарской области молодой человек, временно не работающий, без разрешения взял отцовское ружье марки «ТОЗ-34» номер 4356, состоящее на учете в ОВД. 21-летний парень планировал поохотиться в округе. Однако недалеко от дома, он встретил родственника, подъевшего на автомобиле "Матиз".
Как сообщили в пресс-службе МВД, молодые люди шутили, размахивая при этом оружием. В это время ружье выстрелило. Пуля попала в водителя автомобиля "Матиз". От полученных ранений мужчина скончался на месте. 21-летний житель Жондорского района был задержан оперативниками.
По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело и ведется предварительное расследование.