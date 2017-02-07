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В Бухарской области мужчина случайно застрелил родственника из ружья

В Бухарской области мужчина случайно застрелил родственника из ружья

21-летний житель Бухарской области случайно выстрелил в родственника из отцовского охотничьего ружья. Мужчина скончался на месте.

В Жондорском районе Бухарской области молодой человек, временно не работающий, без разрешения взял отцовское ружье марки «ТОЗ-34» номер 4356, состоящее на учете в ОВД. 21-летний парень планировал поохотиться в округе. Однако недалеко от дома, он встретил родственника, подъевшего на автомобиле "Матиз".

Как сообщили в пресс-службе МВД, молодые люди шутили, размахивая при этом оружием. В это время ружье выстрелило. Пуля попала в водителя автомобиля "Матиз". От полученных ранений мужчина скончался на месте. 21-летний житель Жондорского района был задержан оперативниками.

По данному факту прокуратурой возбуждено уголовное дело и ведется предварительное расследование.
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