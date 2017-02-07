→ В Чирчике состоялось открытие отреставрированного памятника воинам-афганцам

В Чирчике состоялось открытие отреставрированного памятника воинам-афганцамСегодня, 15 февраля в России отмечается День памяти воинов-интернационалистов, а в узбекистанском городе Чирчик состоялось открытие отреставрированного памятника, прославляющего доблесть и мужество участников войны в Афганистане.
На торжественном мероприятии в честь открытия монумента присутствовали ветераны-афганцы, участники боевых действий из Ташкента и других регионов Республики, председатель Объединения воинов-ветеранов и инвалидов VETERAN Талат Мурадов, представители российской дипломатии, руководитель Представительства Россотрудничества в Узбекистане, генерал-лейтенант, боевой офицер, кавалер многих орденов В.Н. Шулика, военный атташе посольства РФ в Узбекистане С.Г.Чернышев и многие другие.
«Мы все долго готовились и работали, чтобы памятник стал достоин памяти погибших воинов, - рассказывает председатель ташкентского городского совета воинов-ветеранов Узбекистана, полковник в отставке Султанов Рустам Султанович. - Тогда наши афганцы первыми начали борьбу терроризмом, который сейчас, к сожалению, охватил весь мир. Сегодняшнее открытие обновленного памятника – это большое событие не только для Чирчика и Узбекистана, но и для всего боевого братства стран СНГ».
Во время войны в Афганистане город Чирчик служил местом дислокации советских войск. Когда начинались «афганские события» и была поставлена задача - брать дворец Амина, 1-й Мусульманский батальон - 154-й отдельный отряд специального назначения проходил подготовку в Чирчике. Многие солдаты этого батальона впоследствии погибли.
Монумент представляет собой фигуру советского солдата, прикрывающего рукой рану на груди, оставленную вражеской пулей. За несколько мгновений до смерти он пытается делать рывок вперед. Этот собирательный образ воина символизирует верность долгу и присяге даже ценой собственной жизни. На отреставрированном постаменте памятника запечатлены фамилии доблестных воинов, погибших в Афганистане.
Анна Гриценко.
Фото: Представительство Россотрудничества в Узбекистане.