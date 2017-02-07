Разыскиваемый Интерполом Ташкента преступник задержан в Грузии
Власти Узбекистана признали гражданина США виновным сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса. Преступника задержали грузинские спецслужбы.
Гражданин США, обвиняемый в терроризме, задержан в аэропорту Батуми. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МВД Грузии.
«Интерпол Тбилиси и сотрудники КПП «Батумский аэропорт» главного управления аджарского департамента патрульной полиции МВД в результате совместной операции задержали в аэропорту Батуми разыскиваемого на международном уровне Интерполом Ташкента гражданина США 1978 года рождения», — говорится в сообщении.
Отмечается, что власти Узбекистана признали гражданина США виновным сразу по нескольким статьям Уголовного кодекса: создание криминальной организации, осуществление диверсии, а также незаконное хранение боеприпасов. Другие подробности пока неизвестны.