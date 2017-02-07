«Тошшахартрансхизмат» извинилась перед пассажирами общественного транспорта
Компания «Тошшахартрансхизмат» принесла свои извинения пользователям городского общественного транспорта за доставленные неудобства.
«В связи с проведением технических работ 15 февраля 2017 года с 5:00 до 9:20 часов приложение TashBus и информационные табло на остановках временно не работали», - говорится в официальном сообщении на сайте компании.
Напомним, приложение TashBus было запущено в августе прошлого года. С помощью приложения «TashBus», пользователи мобильных устройств смогут планировать поездку, узнав время прибытия автобусов на остановки. Также приложение позволяет следить за движением автобусов на электронной карте Ташкента в режиме онлайн.
А в декабре прошлого года на промежуточных остановках столицы появились в столице информационные табло, на которых показано время прибытия автобусов, проходящих через данную остановку, информационная строка, курс валют, а также погода в Ташкенте.