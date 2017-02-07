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В зоопарке появились мангусты и сибирские рыси

В зоопарке появились мангусты и сибирские рыси

12 февраля 2017 года в Ташкент прибыли новые животные, подаренные Новосибирским зоопарком.

Часть видов, прибывших из Новосибирска, была представлена в столичном зоопарке ранее. Самец мандрила и самки кенгуру Беннета, винторогого козла, ошейникового пекари привезены для того, чтобы составить пару уже имеющимся животным. А мангусты и сибирские рыси стали совершенно новым пополнением коллекции зоопарка.

В зоопарке появились мангусты и сибирские рыси


Все присланные животные очень молоды. Рыси, мангусты и двухлетний мандрил Элвис уже успешно адаптировались на новом месте. Самка винторогого козла, получившая имя Гузаль, содержится пока в отдельном вольере, поскольку не привыкла к резкой смене обстановки. Перевести её в большой вольер к самцу планируется через несколько месяцев, сообщается на сайте зоопарка.

Пекари и кенгуру также находятся пока на карантине в отдельных зимних помещениях. Сотрудники зоопарка надеются в будущем получить потомство от всех привезённых животных.

Анна Ним.
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Анна Ним
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