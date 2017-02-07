В столице экспериментально разрешили поворот на красный свет
С этой недели на оживленных перекрестках столицы появились информационные таблички, согласно которым автомобилистам разрешен поворот на красный свет.
«Внимание, эксперимент! На перекрестке, уступив пешеходам и автомобилям, можно повернуть направо на красный сигнал светофора», - гласит надпись на табличке, прикрепленной к светофору.
Как пояснили корреспонденту NUZ.UZ в ГУБДД МВД, нововведение позволит разгрузить оживленные перекрестки города. Данное правило разрешает автомобилистам повернуть направо, когда на светофоре горит запрещающий красный свет. Пока эксперимент запущен всего на нескольких перекрестках города. В случае если он оправдает себя, в Правила дорожного движения будут внесены соответствующие изменения.
Напомним, что на данный момент при повороте направо или налево водитель обязан уступить дорогу пешеходам, переходящим проезжую часть пересекаемой дороги, а также велосипедистам, пересекающим дорогу по велосипедной дорожке – Статья 96 ПДД РУз.
фото: "Водители Ташкента", перекресток железнодорожного вокзала "Ташкент".