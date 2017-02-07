В Паркенте пенсионерку избили, связали и ограбили в собственном доме
63-летняя жительница Паркента пострадала от рук грабителей. Неизвестные не только ограбили пенсионерку, но и избили, а потом связали.
Трое неизвестных проникли в дом жительницы Паркента и, угрожая ножом, избили и связали пожилую женщину. Злоумышленники забрали 500 тысяч сумов, два мобильных телефона “Nokia” и спиртной напиток “Бренди”, после чего скрылись с места происшествия.
Как сообщили в пресс-службе МВД, в результате проведенных оперативно-розыскных мерорприятий сотрудниками органов внутренних дел было установлено, что разбойное нападение совершили двое жителей города Паркента 29 и 32 лет и 43-летний житель Юкоричирчикского района. Оперативники задержали преступников «по горячим следам».
По данному факту возбуждено уголовное дело по соответствующим статьям Уголовного кодекса Республики Узбекистан, ведется следствие.