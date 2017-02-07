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В Самаркандской области водитель насмерть сбил двух пешеходов

12 февраля 2017 года примерно в 19.40 час. на территории Пахтачинского района Самаркандской области водителем неизвестного транспортного средства был совершен наезд на пешеходов, идущих по правой обочине дороги, жителей Пахтачинского района - женщину 1977 года рождения и её сына 1998 года рождения, учащегося колледжа.


В Самаркандской области водитель насмерть сбил двух пешеходов

Как сообщает пресс-служба МВД Узбекистана, водитель с места совершения преступления скрылся. От полученных в результате наезда травм, женщина скончалась на месте, её сын скончался в больнице.

Принятыми оперативно-розыскными мерами было установлено, что наезд совершил житель Пахтачинского района, 1962 года рождения, на автомашине ВАЗ-2121, который 13 февраля 2017 года был задержан.

По данному факту УВД Самаркандской области возбуждено уголовное дело, проводятся следственные действия.
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