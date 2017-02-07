Очередное хамство на дороге: водитель дорогой иномарки ехал по встречке
В воскресенье в Чиланзарском районе столицы было зафиксировано серьезное нарушение правил дорожного движения: водитель автомобиля марки "Мерседес" двигался по встречной полосе.
Один из участников интернет-сообщества "Водители Ташкента" выложил фото злостного нарушителя, двигавшегося по встречке и к тому же не уступавшего дорогу другим участникам движения.
"Еду я по улице Бунёдкор (бывш. Дружбы народов), по кармашку, и не доезжая перекрёстка у метро Хамза спокойно перестраиваюсь правее и вижу...навстречу мне вот это чудо. Я едва успел затормозить. Принципиально встал и не стал его объезжать, включил аварийки. При этом человек на мерседесе решил, что он не обязан мне уступить дорогу и тоже встал", - написал пользователь соцсети.
Водитель сфотографировал нарушителя на мобильный телефон и позвонил в правоохранительные органы, рассказав о случившемся. По словам автомобилиста, водитель "Мерседеса" сдал назад и пропустил его, продолжив движение по встречной полосе дороги.
"Что у него в голове? Осознание того, что он на мерседесе (пусть хоть и старенький ML), даёт право ставить себя выше других людей и идти против закона и государства? Или в чём-то другом причина? Я не понял, если честно", - написал участник группы "Водители Ташкента".
При этом не все участники одобрили действия согруппника. Одни назвали его доносчиком, мол, не стоило звонить в милицию и выкладывать фото автомобиля на всеобщее обозрение. Другие, наоборот, высказались за такие радикальные методы борьбы с хамством на дорогах.
Напомним, что вопиющий случай произошел под Новый год - молодые люди "гоняли" по встречке в центре Ташкента, угрожая жизни другим участникам движения. Однако МВД до сих пор никак не прокомментировало произошедшее.